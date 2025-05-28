Лариса Долина споет гимн России перед Суперфиналом Кубка между «Ростовом» и ЦСКА

Лариса Долина исполнит гимн России на Суперфинале FONBET Кубка России.

Матч между «Ростовом » и ЦСКА пройдет 1 июня на стадионе «Лужники » и начнется в 18:00 по московскому времени. Народная артистка России выступит перед стартовым свистком.

После завершения матча пройдет традиционный парад с участием представителей клубов-участников Кубка России-2024/25. Во время парада выступит певец Amirchik с песней «Розовый вечер».