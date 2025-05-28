Лариса Долина споет гимн России перед Суперфиналом Кубка между «Ростовом» и ЦСКА
Лариса Долина исполнит гимн России на Суперфинале FONBET Кубка России.
Матч между «Ростовом» и ЦСКА пройдет 1 июня на стадионе «Лужники» и начнется в 18:00 по московскому времени. Народная артистка России выступит перед стартовым свистком.
После завершения матча пройдет традиционный парад с участием представителей клубов-участников Кубка России-2024/25. Во время парада выступит певец Amirchik с песней «Розовый вечер».
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт РФС
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