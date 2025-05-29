Мяч «Меридиан. Время России» от Jogel будет использован в Суперфинале Кубка России. Он станет официальным мячом турнира с нового сезона
Представлен мяч на Суперфинал Фонбет Кубка России.
«Меридиан. Время России» – официальный мяч Суперфинала FONBET Кубка России.
На мяче изображены 11 часовых поясов – символ того, что в России в футбол играют 24 часа в сутки.
Первыми его опробуют «Ростов» и ЦСКА 1 июня в «Лужниках», а с сезона-2025/26 он станет официальным мячом всего турнира.
Мяч создан техническим партнером РФС – отечественной компанией Jogel», – говорится в сообщении официального аккаунта Кубка России.
Стоит отметить, что впервые этот мяч был задействован в товарищеском матче сборной России с Гренадой в марте.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «FONBET Кубок России»
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