Директор «Аль-Насра» о Роналду: «Все еще ведем переговоры. Надеюсь, сможем продлить контракт»

В «Аль-Насре» опровергли уход Криштиану Роналду.

Ранее Marca сообщила , что сегодня клуб из Саудовской Аравии планирует провести пресс-конференцию, на которой объявит о расставании с португальским нападающим.

«Мы все еще ведем переговоры с Криштиану .

Надеюсь, мы сможем найти решение о продлении контракта», – заявил спортивный директор «Аль-Насра » Фернандо Йерро .