Директор «Аль-Насра» о Роналду: «Все еще ведем переговоры. Надеюсь, сможем продлить контракт»
В «Аль-Насре» опровергли уход Криштиану Роналду.
Ранее Marca сообщила, что сегодня клуб из Саудовской Аравии планирует провести пресс-конференцию, на которой объявит о расставании с португальским нападающим.
«Мы все еще ведем переговоры с Криштиану.
Надеюсь, мы сможем найти решение о продлении контракта», – заявил спортивный директор «Аль-Насра» Фернандо Йерро.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Бена Джейкобса
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