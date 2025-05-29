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Директор «Аль-Насра» о Роналду: «Все еще ведем переговоры. Надеюсь, сможем продлить контракт»

В «Аль-Насре» опровергли уход Криштиану Роналду.

Ранее Marca сообщила, что сегодня клуб из Саудовской Аравии планирует провести пресс-конференцию, на которой объявит о расставании с португальским нападающим.

«Мы все еще ведем переговоры с Криштиану.

Надеюсь, мы сможем найти решение о продлении контракта», – заявил спортивный директор «Аль-Насра» Фернандо Йерро.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Бена Джейкобса
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoКриштиану Роналду
logoСборная Португалии по футболу
logoФернандо Йерро
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