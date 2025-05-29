«Флорентино, приведи CR7». На базе «Реала» вывесили плакат с просьбой вернуть Роналду в клуб

Болельщики просят «Реал» вернуть Криштиану Роналду в клуб.

Ранее сообщалось , что сегодня может быть объявлено об уходе 40-летнего форварда из «Аль-Насра ».

На базе «Реала » в Вальдебебасе появился плакат с надписью: «Флорентино, приведи CR7». Послание адресовано президенту мадридского клуба Флорентино Пересу .

Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год. Он провел 438 матчей и забил 450 голов за клуб, а также четырежды побеждал с ним в Лиге чемпионов.

Фото: x.com/elchiringuitotv

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