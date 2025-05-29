«Флорентино, приведи CR7». На базе «Реала» вывесили плакат с просьбой вернуть Роналду в клуб
Болельщики просят «Реал» вернуть Криштиану Роналду в клуб.
Ранее сообщалось, что сегодня может быть объявлено об уходе 40-летнего форварда из «Аль-Насра».
На базе «Реала» в Вальдебебасе появился плакат с надписью: «Флорентино, приведи CR7». Послание адресовано президенту мадридского клуба Флорентино Пересу.
Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год. Он провел 438 матчей и забил 450 голов за клуб, а также четырежды побеждал с ним в Лиге чемпионов.
Фото: x.com/elchiringuitotv
Яннис – Роналду: «Приезжай играть в Грецию. «Олимпиакос», «Панатинаикос», АЕК, ПАОК – выбирай сам»
Кто выиграет Лигу чемпионов?8087 голосов
ПСЖ
Интер
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер El Chiringuito
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости