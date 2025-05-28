В «Химках» опровергли банкротство клуба: «Не располагаем такой информацией»

В «Химках» опровергли информацию о банкротстве клуба.

Напомним, «Химкам» окончательно отказали в выдаче лицензии для выступления в Мир РПЛ в следующем сезоне из-за невыполнения финансовых требований.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что подмосковный клуб обанкротился.

«Клуб такой информацией не располагает», – сообщили в пресс-службе команды.

По итогам сезона-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в Мир РПЛ, набрав 29 очков в 30 турах.