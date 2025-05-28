В «Химках» опровергли банкротство клуба: «Не располагаем такой информацией»
В «Химках» опровергли информацию о банкротстве клуба.
Напомним, «Химкам» окончательно отказали в выдаче лицензии для выступления в Мир РПЛ в следующем сезоне из-за невыполнения финансовых требований.
Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что подмосковный клуб обанкротился.
«Клуб такой информацией не располагает», – сообщили в пресс-службе команды.
По итогам сезона-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в Мир РПЛ, набрав 29 очков в 30 турах.
«Краснодар» – чемпион. Вы рады?72153 голоса
Да 🤩
Нет 😢
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Р-Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости