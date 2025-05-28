Ринат Билялетдинов о том, что Мусаев – «нефутбольный человек»: «Согласен с Мостовым. Если тренер не может показать, чему он хочет научить, у футболистов это вызывает ироничные улыбки»

Ринат Билялетдинов согласился с мнением, что Мурад Мусаев – нефутбольный человек.

«Мостовой говорит, что Мусаев нефутбольный человек? Согласен с Мостовым. Как игрок Мусаев никому неизвестен. На каком уровне он играл? Профессиональной футбольной карьерой он не обладает. Если тренер играл на высоком уровне, то у него больше опыта.

Если тренер не может показать, чему он хочет научить, то у футболистов это вызывает ироничные улыбки. Я сам у таких тренеров играл, которые мяч принять не могут. У нас еще менталитет такой, что нужен авторитет. Если тренер чего-то добился в игровой карьере, то отношение к нему другое. Тренер, который не играл, оценивается ниже. А то у нас диссертацию напишут и считают себя выдающимися тренерами. Вот это имеет виду Мостовой, который был выдающимся футболистом.

Такому тренеру легче работать с иностранцами. Они не изучают карьеру тренера в интернете, не разбираются, где он играл, что он ничего не выигрывал, ничего не достиг в карьере. У «Краснодара » как раз такая ситуация, где чемпионство – это во многом заслуга иностранных футболистов, хотя было бы приятнее, если там было бы больше российских игроков.

Но, хоть я отношусь к отряду тренеров с игровым стажем, меня не удивляет, что Мусаев стал чемпионом. Допускаю, что теоретически подкованный тренер может быть примером. Как ни крути, но тренер чемпиона – положительный пример. Мусаев сделал выводы из своего предыдущего неудачного опыта», – сказал бывший тренер «Локомотива» и «Рубина».