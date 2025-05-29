Нобоа о титуле «Краснодара»: «Это даже хорошо. «Зенит» получит дополнительную мотивацию и сделает все, чтобы стать сильнее»

Кристиан Нобоа оценил второе место «Зенита» в сезоне Мир РПЛ.

В прошедшем чемпионате России петербуржцы отстали от «Краснодара » на одно очко.

– «Зенит» не смог выиграть чемпионат, но жизнь на этом не заканчивается, не так ли?

– Вы знаете, это, наверное, даже хорошо, поскольку «Зенит» теперь получит дополнительную мотивацию. Когда ты постоянно выигрываешь, жажда побед притупляется, а сейчас, проиграв «Краснодару», петербургский клуб наверняка сделает все возможное, чтобы стать сильнее, – сказал экс-хавбек «Зенита ».