Нобоа о титуле «Краснодара»: «Это даже хорошо. «Зенит» получит дополнительную мотивацию и сделает все, чтобы стать сильнее»
Кристиан Нобоа оценил второе место «Зенита» в сезоне Мир РПЛ.
В прошедшем чемпионате России петербуржцы отстали от «Краснодара» на одно очко.
– «Зенит» не смог выиграть чемпионат, но жизнь на этом не заканчивается, не так ли?
– Вы знаете, это, наверное, даже хорошо, поскольку «Зенит» теперь получит дополнительную мотивацию. Когда ты постоянно выигрываешь, жажда побед притупляется, а сейчас, проиграв «Краснодару», петербургский клуб наверняка сделает все возможное, чтобы стать сильнее, – сказал экс-хавбек «Зенита».
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Bobsoccer
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