  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тарханов о Кисляке: «Спартак» поступает неправильно, обращаясь к агенту напрямую. Сначала надо сделать предложение ЦСКА, а уже потом разговаривать с игроком»
40

Тарханов о Кисляке: «Спартак» поступает неправильно, обращаясь к агенту напрямую. Сначала надо сделать предложение ЦСКА, а уже потом разговаривать с игроком»

Александр Тарханов раскритиковал «Спартак» за прямые контакты с Матвеем Кисляком.

Ранее стало известно, что полузащитник ЦСКА интересен красно-белым.

«Спартак» поступает неправильно, обращаясь к агенту Кисляка напрямую. Сначала надо сделать предложение клубу, а уже потом разговаривать с игроком. Как так общаться с игроком мимо клуба? Нельзя вообще с футболистами на такие темы разговаривать, футболисты принадлежат клубу. Как правило, сначала надо предложить сумму клубу.

Не могу сказать, бесценен Кисляк или нет, но пока эта сделка не состоится. Кисляка не отпустят из ЦСКА, а ему нет смысла менять клуб, он армеец. Но интерес к нему оправдан, это ведущий футболист команды, он хорошо играет.

Сейчас Кисляку надо закрепиться в ЦСКА и играть за них. Потенциал у него хороший, но не надо спешить», – заявил бывший главный тренер ЦСКА.

В нынешнем сезоне 19-летний Кисляк провел 32 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу. 

Контракт футболиста с армейцами рассчитан до 30 июня 2028 года.

Кто выиграет Лигу чемпионов?8067 голосов
ПСЖПСЖ
ИнтерИнтер
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Legalbet
logoЦСКА
logoМатвей Кисляк
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
возможные трансферы
logoАлександр Тарханов
агенты
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кисляк из ЦСКА интересен «Спартаку» и «Фенербахче» (Иван Карпов)
11827 мая, 16:56
Мостовой о Кисляке: «Я столько таких молодых видел, которые в 25 уже заканчивали. Я сам в 18 лет появился в «Спартаке», в СССР – и стал лучшим футболистом»
7626 апреля, 09:18
ЦСКА об интересе «Спартака» к Кисляку: «Матвей много кому может нравиться. Но у него 5-летний контракт – тут и говорить не о чем»
911 марта, 11:55
Главные новости
Митрофанов о странах, препятствующих снятию санкций с российских команд: «Украина наиболее активна. Против – немного»
79 минут назад
Слот предложил Виртцу роль «десятки» в «Ливерпуле», в «Баварии» ее пришлось бы делить с Мусиалой. Разговоры с тренерами стали фактором для Флориана (Кристиан Фальк)
113 минут назад
Антони интересен «Байеру». Тен Хаг работал с вингером в «МЮ» и «Аяксе»
2427 минут назад
«ПСЖ» идет на квадрупл и выглядит фаворитом в игре с «Интером»
521 минуту назадРеклама
Макелеле вспомнил, что Калу должен был бить решающий пенальти в финале ЛЧ-2008, но Терри взял мяч: «Саломон был лучшим пенальтистом. Джон заплакал бы, если бы ему сказали не бить»
328 минут назад
Лига чемпионов. Финал. «ПСЖ» против «Интера». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
14429 минут назад
Два болельщика «ПСЖ» нарисовали логотип клуба на карте, пробежавшись по улицам Парижа. Фанаты преодолели 45,54 км за 3 часа и 44 минуты
547 минут назадФото
Мостовой о Мусаеве: «Играют-то футболисты, а не тренер. Если ты такой всемогущий, приди в команду с 15-го места и сделай ее чемпионом. Тогда первый прибегу и расцелую»
111сегодня, 10:17
Генсек РФС о ситуации со стыками: «Нас подвели. Это проблема, которую создали «Химки». Они взяли на себя обязательства, не рассчитав возможности»
21сегодня, 10:15
РФС наложил на «Крылья» ограничения на покупку игроков: «Сначала должны что‑то продать, потом купить. Они могут брать футболистов бесплатно»
8сегодня, 09:55
Ко всем новостям
Последние новости
Трушечкин и Нагучев прокомментируют Суперфинал Кубка России между ЦСКА и «Ростовом»
1349 минут назад
Вернер вернулся в «Лейпциг» после аренды в «Тоттенхэме». Форстер, Регилон и Уайтмэн покинули лондонский клуб из-за завершения контрактов
7сегодня, 10:07
LEON Вторая лига А. «Динамо» Владивосток сыграло вничью с «Калугой», «Авангард» против «Текстильщика»
сегодня, 10:01Live
Федотов не будет болеть за ЦСКА в Суперфинале Кубка: «Буду в нейтральном статусе – за красивый и результативный футбол»
11сегодня, 09:39
Пол Инс: «Грустно от того, где находится «МЮ». У игроков в наши дни нет психологической устойчивости. Когда я играл, мы анализировали новичков: «Достаточно ли он хорош, чтобы играть за нас?»
3сегодня, 08:59
Николо Барелла: «Интер» постарается не остаться без трофеев после такого сезона»
1сегодня, 08:58
«Барса» хочет провести Кубок Гампера на «Камп Ноу» в августе, чтобы протестировать обновленный стадион. Матч могут посетить 25 тысяч зрителей
25сегодня, 08:30
МЛС. «Интер Майами» Месси примет «Коламбус», «Атланта» Миранчука в гостях у «Нью-Йорк Ред Буллс», «Канзас Сити» Шапи сыграет с «Хьюстоном»
1сегодня, 07:56
Лаутаро: «Я уже выигрывал большие трофеи, но Лиги чемпионов в моей коллекции нет. «Интер» хочет сыграть идеальный матч и вернуть титул в Милан»
2сегодня, 07:44
«Если Химки» закроются, буду сожалеть об этом. И для футболистов, и болельщиков это будет трагедия». Тукманов о подмосковном клубе
30сегодня, 07:28