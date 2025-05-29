Тарханов о Кисляке: «Спартак» поступает неправильно, обращаясь к агенту напрямую. Сначала надо сделать предложение ЦСКА, а уже потом разговаривать с игроком»

Александр Тарханов раскритиковал «Спартак» за прямые контакты с Матвеем Кисляком.

Ранее стало известно, что полузащитник ЦСКА интересен красно-белым.

«Спартак » поступает неправильно, обращаясь к агенту Кисляка напрямую. Сначала надо сделать предложение клубу, а уже потом разговаривать с игроком. Как так общаться с игроком мимо клуба? Нельзя вообще с футболистами на такие темы разговаривать, футболисты принадлежат клубу. Как правило, сначала надо предложить сумму клубу.

Не могу сказать, бесценен Кисляк или нет, но пока эта сделка не состоится. Кисляка не отпустят из ЦСКА, а ему нет смысла менять клуб, он армеец. Но интерес к нему оправдан, это ведущий футболист команды, он хорошо играет.

Сейчас Кисляку надо закрепиться в ЦСКА и играть за них. Потенциал у него хороший, но не надо спешить», – заявил бывший главный тренер ЦСКА .

В нынешнем сезоне 19-летний Кисляк провел 32 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.

Контракт футболиста с армейцами рассчитан до 30 июня 2028 года.