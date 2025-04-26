Мостовой о Кисляке: «Я столько таких молодых видел, которые в 25 уже заканчивали. Я сам в 18 лет появился в «Спартаке», в СССР – и стал лучшим футболистом»

Александр Мостовой оценил игру хавбека ЦСКА Матвея Кисляка.

«Кисляк – молодец, хорошо, что так показывает себя сейчас. Но по сути так происходит с любым молодым футболистом. Поэтому я к таким прорывам спокойно отношусь. Больших авансов ему пока давать не стоит.

Всегда есть такое, что футболист, которому 19-20 лет, начинает играть в основном составе. Главное, что будет потом. Я за свою жизнь столько таких молодых игроков видел, которые в 25 уже заканчивали. Поэтому я к таким вещам спокойно отношусь. Мы же эту жизнь уже прошли.

Я сам в 18 лет появился в «Спартаке ». И в Советском Союзе на всякий случай, а не в России. И стал лучшим футболистом.

Поэтому нужно нормально на такое реагировать, чтобы у людей голова не закружилась. А то у нас в 20 лет появляются таланты, а в 22 уже играть не хотят», – сказал экс-игрок сборной России и «Сельты» Мостовой .

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