Левников удалил Сунгатулина на 22-й минуте матча с «Ахматом» за фол в центре поля. После ВАР судья отменил красную и показал хавбеку «Урала» желтую
«Урал» избежал удаления в матче с «Ахматом» благодаря ВАР.
Екатеринбуржцы принимают «Ахмат» в первом стыковом матче за право играть в Мир РПЛ (0:1, первый тайм).
На 22-й минуте Фаниль Сунгатулин сбил Владислава Камилова в центре поля.
Кирилл Левников показал полузащитнику «Уралу» прямую красную карточку. Спустя несколько минут после консультации с ВАР главный арбитр отменил удаление, показав Сунгатулину желтую карточку.
Изображения: кадры из трансляции VK
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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