Левников удалил Сунгатулина на 22-й минуте матча с «Ахматом» за фол в центре поля. После ВАР судья отменил красную и показал хавбеку «Урала» желтую

«Урал» избежал удаления в матче с «Ахматом» благодаря ВАР.

Екатеринбуржцы принимают «Ахмат » в первом стыковом матче за право играть в Мир РПЛ (0:1, первый тайм).

На 22-й минуте Фаниль Сунгатулин сбил Владислава Камилова в центре поля.

Кирилл Левников показал полузащитнику «Уралу » прямую красную карточку. Спустя несколько минут после консультации с ВАР главный арбитр отменил удаление, показав Сунгатулину желтую карточку.

Изображения: кадры из трансляции VK