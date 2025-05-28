Левников не дал пенальти в ворота «Ахмата» после попадания мяча в руку Адамову в штрафной. Судья не изменил решение после ВАР
В ворота «Ахмата» не назначили пенальти в матче с «Уралом».
Екатеринбуржцы принимают «Ахмат» в первом стыковом матче за право играть в Мир РПЛ (0:1, первый тайм).
На 31-й минуте мяч попал в руку защитнику Арсену Адамову в штрафной площади грозненцев, когда хавбек «Урала» Андрей Егорычев пробрасывал мяч себе на ход.
Главный арбитр матча Кирилл Левников не назначил пенальти и не изменил свое решение после просмотра видеоповтора.
Изображение: кадр из трансляции VK
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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