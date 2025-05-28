Левников не дал пенальти в ворота «Ахмата» после попадания мяча в руку Адамову в штрафной. Судья не изменил решение после ВАР

В ворота «Ахмата» не назначили пенальти в матче с «Уралом».

Екатеринбуржцы принимают «Ахмат » в первом стыковом матче за право играть в Мир РПЛ (0:1, первый тайм).

На 31-й минуте мяч попал в руку защитнику Арсену Адамову в штрафной площади грозненцев, когда хавбек «Урала» Андрей Егорычев пробрасывал мяч себе на ход.

Главный арбитр матча Кирилл Левников не назначил пенальти и не изменил свое решение после просмотра видеоповтора.

Изображение: кадр из трансляции VK