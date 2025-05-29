«Байеру» интересен Агерд из «Вест Хэма». Защитник Марокко был в аренде в «Сосьедаде»
Центральный защитник Найеф Агерд интересен «Байеру».
«Вест Хэм» готов продать 29-летнего игрока сборной Марокко, выступавшего в прошедшем сезоне на правах аренды в «Сосьедаде». Агерд интересен еще нескольким клубам.
Также в шорт-лист «Байера» входит центральный защитник «Айнтрахта» Робин Кох.
Агерд или Кох могут стать заменой Джонатану Та, который сегодня бесплатно перешел в «Баварию».
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sport
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