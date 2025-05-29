«Байеру» интересен Агерд из «Вест Хэма». Защитник Марокко был в аренде в «Сосьедаде»

Центральный защитник Найеф Агерд интересен «Байеру».

«Вест Хэм » готов продать 29-летнего игрока сборной Марокко, выступавшего в прошедшем сезоне на правах аренды в «Сосьедаде ». Агерд интересен еще нескольким клубам.

Также в шорт-лист «Байера » входит центральный защитник «Айнтрахта » Робин Кох.

Агерд или Кох могут стать заменой Джонатану Та, который сегодня бесплатно перешел в «Баварию».