«Сосьедад» Захаряна взял в аренду у «Вест Хэма» защитника сборной Марокко Агерда

Теги Вест Хэм премьер-лига Англия Реал Сосьедад Ла Лига трансферы Сборная Марокко по футболу Найеф Агерд Футбол

«Сосьедад» Арсена Захаряна арендовал защитника сборной Марокко Найефа Агерда.

Соглашение между испанским клубом и «Вест Хэмом» было оформлено в последний день работы трансферного окна и рассчитано на один сезон.

28-летний игрок перешел в английский клуб в 2022 году из «Ренна». В общей сложности он провел 39 матчей в АПЛ и выиграл с «молотками» Лигу Европы-2023. 

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5 комментариев
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Сосьедад Захаряна-Агерда теперь получается или клуб из Сан-Себастьяна провернув такой трансфер не сменит своего названия?
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я: *прочитал название заголовка*
моя реакция: https://images.techinsider.ru/upload/img_cache/468/46823461e5378e845d7b5f14c5159594_ce_1216x640x32x78_cropped_1200x628.jpeg
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Вестхэм разве ЛЕ выиграл в 2023?🤔🙄
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Ответ Roy Keane
Сосьедад Захаряна-Агерда теперь получается или клуб из Сан-Себастьяна провернув такой трансфер не сменит своего названия?
Нет. Головой надо думать. Пока в Сосьедад не придет ещё один российкий игрок, клуб будет Сосьедад Захаряна. Чего до сих пор не понятно что ли?
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Ответ Roman Sobolev
Вестхэм разве ЛЕ выиграл в 2023?🤔🙄
Лигу Конференций
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