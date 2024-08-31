«Сосьедад» Захаряна взял в аренду у «Вест Хэма» защитника сборной Марокко Агерда

«Сосьедад» Арсена Захаряна арендовал защитника сборной Марокко Найефа Агерда.

Соглашение между испанским клубом и «Вест Хэмом» было оформлено в последний день работы трансферного окна и рассчитано на один сезон.

28-летний игрок перешел в английский клуб в 2022 году из «Ренна». В общей сложности он провел 39 матчей в и выиграл с «молотками» Лигу Европы-2023.

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