«Сосьедад» Захаряна взял в аренду у «Вест Хэма» защитника сборной Марокко Агерда
«Сосьедад» Арсена Захаряна арендовал защитника сборной Марокко Найефа Агерда.
Соглашение между испанским клубом и «Вест Хэмом» было оформлено в последний день работы трансферного окна и рассчитано на один сезон.
28-летний игрок перешел в английский клуб в 2022 году из «Ренна». В общей сложности он провел 39 матчей в АПЛ и выиграл с «молотками» Лигу Европы-2023.
«Челси» не купил Осимхена и взял Санчо, Стерлинг в «Арсенале». Европа закрыла трансферное окно
моя реакция: https://images.techinsider.ru/upload/img_cache/468/46823461e5378e845d7b5f14c5159594_ce_1216x640x32x78_cropped_1200x628.jpeg