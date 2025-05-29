Палмер о том, что засунул в шорты приз игроку финала ЛК: «У меня нет карманов»

Коул Палмер объяснил, почему засунул в шорты приз игроку финала Лиги конференций.

Хавбек «Челси » ответил на этот вопрос во время интервью после матча с «Бетисом » (4:1), в котором он сделал две голевые передачи.

– Гм, интересный способ для хранения приза…

– У меня нет карманов, поэтому положил его туда, – сказал Палмер, вызвав смех у репортерши.

Палмер признан лучшим игроком финала Лиги конференций. Коул сделал два голевых паса