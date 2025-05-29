Палмер признан лучшим игроком финала Лиги конференций. Коул сделал два голевых паса
Коул Палмер получил приз по итогам финала Лиги конференций.
Полузащитник «Челси» поучаствовал в разгроме «Бетиса» (4:1). Англичанин отметился двумя результативными передачами: Энцо Фернандесу на 65-й минуте и Николасу Джексону на 70-й.
Палмер был признан лучшим игроком матча.
Фото: uefa.com
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
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