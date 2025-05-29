Палмер признан лучшим игроком финала Лиги конференций. Коул сделал два голевых паса

Коул Палмер получил приз по итогам финала Лиги конференций.

Полузащитник «Челси » поучаствовал в разгроме «Бетиса » (4:1). Англичанин отметился двумя результативными передачами: Энцо Фернандесу на 65-й минуте и Николасу Джексону на 70-й.

Палмер был признан лучшим игроком матча.

Фото: uefa.com