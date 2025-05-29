  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Палмер признан лучшим игроком финала Лиги конференций. Коул сделал два голевых паса
Фото
24

Палмер признан лучшим игроком финала Лиги конференций. Коул сделал два голевых паса

Коул Палмер получил приз по итогам финала Лиги конференций.

Полузащитник «Челси» поучаствовал в разгроме «Бетиса» (4:1). Англичанин отметился двумя результативными передачами: Энцо Фернандесу на 65-й минуте и Николасу Джексону на 70-й.

Палмер был признан лучшим игроком матча.

Фото: uefa.com

Кто выиграет Лигу чемпионов?8027 голосов
ПСЖПСЖ
ИнтерИнтер
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
logoЧелси
logoНиколас Джексон
logoЭнцо Фернандес
logoЛа Лига
logoпремьер-лига Англия
рейтинги
logoКоул Палмер
logoЛига конференций УЕФА
logoБетис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Коул о Палмере в финале ЛК: «Абсолютный гений, он позволил победе случиться. В мировом футболе не так много игроков, которые могут делать то же, что он»
1628 мая, 21:13
Мареска победил в ЛК в 1-м сезоне во главе «Челси». С «Лестером» он выиграл Чемпионшип год назад
3328 мая, 20:58
Главные новости
«ПСЖ» идет на квадрупл и выглядит фаворитом в игре с «Интером»
414 минут назадРеклама
Антони интересен «Байеру». Тен Хаг работал с вингером в «МЮ» и «Аяксе»
1720 минут назад
Лига чемпионов. Финал. «ПСЖ» против «Интера». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
14422 минуты назад
Два болельщика «ПСЖ» нарисовали логотип клуба на карте, пробежавшись по улицам Парижа. Фанаты преодолели 45,54 км за 3 часа и 44 минуты
540 минут назадФото
Мостовой о Мусаеве: «Играют-то футболисты, а не тренер. Если ты такой всемогущий, приди в команду с 15-го места и сделай ее чемпионом. Тогда первый прибегу и расцелую»
10557 минут назад
Генсек РФС о ситуации со стыками: «Нас подвели. Это проблема, которую создали «Химки». Они взяли на себя обязательства, не рассчитав возможности»
1959 минут назад
РФС наложил на «Крылья» ограничения на покупку игроков: «Сначала должны что‑то продать, потом купить. Они могут брать футболистов бесплатно»
8сегодня, 09:55
«Зенит» получил больше 21 млрд рублей коммерческих доходов в 2024 финансовом году – больше всех в РПЛ. «Динамо» – 2-е, «Спартак» – 3-й, «Химки» заработали 147 тысяч
70сегодня, 09:54
«МЮ» может приобрести Гонсалвеша в случае ухода Бруну. «Спортинг» готов отпустить хавбека за 80 млн евро (A Bola)
21сегодня, 09:51
Пирес считает, что «ПСЖ» выиграет ЛЧ: «Эта команда 100% сильнее, чем клуб с Месси, Неймаром и Мбаппе. Футбол – это про коллектив»
14сегодня, 09:39
Ко всем новостям
Последние новости
Макелеле вспомнил, что Калу должен был бить решающий пенальти в финале ЛЧ-2008, но Терри взял мяч: «Саломон был лучшим пенальтистом. Джон заплакал бы, если бы ему сказали не бить»
221 минуту назад
Трушечкин и Нагучев прокомментируют Суперфинал Кубка России между ЦСКА и «Ростовом»
942 минуты назад
Вернер вернулся в «Лейпциг» после аренды в «Тоттенхэме». Форстер, Регилон и Уайтмэн покинули лондонский клуб из-за завершения контрактов
7сегодня, 10:07
LEON Вторая лига А. «Динамо» Владивосток сыграло вничью с «Калугой», «Авангард» против «Текстильщика»
сегодня, 10:01Live
Федотов не будет болеть за ЦСКА в Суперфинале Кубка: «Буду в нейтральном статусе – за красивый и результативный футбол»
11сегодня, 09:39
Пол Инс: «Грустно от того, где находится «МЮ». У игроков в наши дни нет психологической устойчивости. Когда я играл, мы анализировали новичков: «Достаточно ли он хорош, чтобы играть за нас?»
3сегодня, 08:59
Николо Барелла: «Интер» постарается не остаться без трофеев после такого сезона»
1сегодня, 08:58
«Барса» хочет провести Кубок Гампера на «Камп Ноу» в августе, чтобы протестировать обновленный стадион. Матч могут посетить 25 тысяч зрителей
25сегодня, 08:30
МЛС. «Интер Майами» Месси примет «Коламбус», «Атланта» Миранчука в гостях у «Нью-Йорк Ред Буллс», «Канзас Сити» Шапи сыграет с «Хьюстоном»
1сегодня, 07:56
Лаутаро: «Я уже выигрывал большие трофеи, но Лиги чемпионов в моей коллекции нет. «Интер» хочет сыграть идеальный матч и вернуть титул в Милан»
2сегодня, 07:44