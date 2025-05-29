Мареска о Палмере против «Бетиса»: «У него был сложный период в сезоне. Сегодня два его ассиста оказались как нельзя кстати»

Энцо Мареска оценил игру Коула Палмера в финале Лиги конференций с «Бетисом» (4:1).

«В этом сезоне у него был сложный период, но пережитое сделает его лучшим футболистом в будущем.

Он умеет решать исход матчей благодаря голам и результативным передачам. Сегодня два его ассиста оказались как нельзя кстати», – сказал тренер «Челси ».