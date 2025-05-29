Мареска о Палмере против «Бетиса»: «У него был сложный период в сезоне. Сегодня два его ассиста оказались как нельзя кстати»
Энцо Мареска оценил игру Коула Палмера в финале Лиги конференций с «Бетисом» (4:1).
«В этом сезоне у него был сложный период, но пережитое сделает его лучшим футболистом в будущем.
Он умеет решать исход матчей благодаря голам и результативным передачам. Сегодня два его ассиста оказались как нельзя кстати», – сказал тренер «Челси».
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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