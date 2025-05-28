Гранат о матче с Нигерией: «Возможно, победная серия России прервется. Один из самых сильных соперников за последнее время»
Владимир Гранат допустил, что сборная России не обыграет Нигерию.
Команды встретятся в товарищеском матче в Москве 6 июня.
«Нигерия — один из самых сильных соперников за последнее время. Жду хороший матч со стороны наших ребят.
Жаль, что такие топовые футболисты, как Осимхен, не приедут, но в любом случае состав у африканской сборной боевой. Возможно, что победная серия прервется, но я рассчитываю на успех подопечных Карпина», – сказал экс-защитник сборной России.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
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