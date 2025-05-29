Мареска о победе «Челси» в ЛК: «Надеюсь, это станет отправной точкой для создания чего-то важного. Фанаты несколько лет ждали радостных моментов, клуб вложил много денег и тоже ждал»

Энцо Мареска надеется на новые успехи.

«Челси » под его руководством разгромил «Бетис » в финале Лиги конференций – 4:1.

«Я очень горжусь и очень счастлив. Я знаю, что болельщики заслуживают этого, они ждали радостных моментов несколько лет. Клуб вложил много денег и тоже ждал.

Надеюсь, это станет отправной точкой и мы сможем начать создавать что-то важное.

Цель на следующий сезон? Мы предпримем новую попытку. Мы будем наслаждаться этим успехом в течение недели или около того, а затем начнем смотреть вперед», – сказал главный тренер «Челси» в эфире TNT Sports.