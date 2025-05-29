Мареска про 4:1 с «Бетисом»: «Настрой «Челси» в 1-м тайме был не таким, как надо, но я этого ожидал. Радость от победы над «Ноттингемом» была чрезмерной, плюс соперник больше отдыхал»
Энцо Мареска подвел итоги матча с «Бетисом» (4:1) в финале Лиги конференций.
«В первом тайме настрой на игру был не таким, как надо. Отчасти я этого ожидал, потому что в течение двух дней после матча с «Ноттингем Форест» радость была немного чрезмерной. Ты весь сезон ждешь, ждешь.
Поначалу у нас были кое-какие проблемы с этим, но второй тайм мы провели намного лучше.
После матча с «Ноттингемом» послание команде было таким: если мы хотим быть значимой командой, сделанное необходимо оставить в прошлом, а сейчас надо выиграть финал. Таков был посыл, но также сыграли свою роль радость и усталость. Мы в воскресенье бились за достижение важной цели, а соперник в пятницу ни за что не боролся, у него было на 48 часов больше [на отдых]», – сказал главный тренер «Челси».
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
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