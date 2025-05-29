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  • Пеллегрини о поражении в ЛК: «Для «Бетиса» выход в финал и квалификация в еврокубки уже подвиг. Мы отлично сыграли в 1-м тайме, нам навредили травмы – «Челси» очень силен»
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Пеллегрини о поражении в ЛК: «Для «Бетиса» выход в финал и квалификация в еврокубки уже подвиг. Мы отлично сыграли в 1-м тайме, нам навредили травмы – «Челси» очень силен»

Мануэль Пеллегрини подвел итоги финала Лиги конференций против «Челси».

«Бетис» уступил лондонцам (1:4) в финальном матче турнира, ведя в счете до 65-й минуты игры.

О том, что произошло во втором тайме

«Мы отлично сыграли в первом тайме. Мы забили гол, у нас было еще несколько явных моментов, но во втором тайме на нас повлияли травмы, например, Абде, и мы больше не могли навредить «Челси», они начали вредить нам.

Во втором тайме они были лучше и забили голы, которые принесли им победу в финале. Сезон, в котором мы квалифицировались в еврокубки и вышли в финал, – это шаг вперед, и я уверен, что болельщики с этим согласятся».

О поддержке со стороны фанатов

«Болельщики были невероятны, во время игры и даже после. То, что мы не смогли подарить им этот титул, ранит нас больше всего.

Мы прошли отбор в еврокубки на следующий сезон, но должен сказать, что травмы сегодня действительно создали нам проблемы. Против такой сильной команды, как «Челси», это всегда будет вредить».

О следующем сезоне

«Можем ли мы выйти в финал Лиги Европы в следующем году? Для «Бетиса» квалификация в еврокубки и выход в финал уже настоящий подвиг. Сейчас мы не можем думать о финале Лиги Европы. У нас был действительно хороший сезон – к сожалению, мы не смогли выиграть этот титул, но завтра мы начнем работать над командой для следующего сезона».

О том, как себя чувствуют игроки

«Они опустошены. Мы не смогли сохранить то, что сделали в первом тайме. Мы создавали им проблемы через Абде, но он подвернул ногу, и нам пришлось его заменить. Тем не менее, мы должны гордиться тем, как мы играли, а остальное – специфика футбола», – заявил главный тренер «Бетиса».

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт УЕФА
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