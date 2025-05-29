Испанский клуб проиграл еврокубковый финал команде из другой страны впервые с 2001 года. Было 19 побед подряд

Испанцы проиграли еврокубковый финал команде из другой страны впервые с 2001 года.

«Бетис » уступил «Челси » со счетом 1:4 в финале Лиги конференций.

Испанская команда проиграла клубу из другой страны в финале еврокубкового турнира впервые с сезона-2000/01 – тогда «Бавария» в финале ЛЧ одолела «Валенсию», а «Ливерпуль» победил «Алавес» в финале Кубка УЕФА.

С тех пор испанские клубы выиграли у команд из других чемпионатов все 19 решающих матчей в еврокубковых турнирах.