Испанские клубы не выиграли ни одного еврокубкового турнира впервые с сезона-2018/19

Впервые за 6 сезонов испанские клубы не выиграли ни одного еврокубкового турнира.

«Бетис » потерпел поражение в финале Лиги конференций от «Челси» – 1:4. Другие клубы Примеры до финала Лиги чемпионов, Лиги Европы или Лиги конференций в этом сезоне не дошли.

В последний раз Испания завершала сезон без победы в одном из этих турниров в 2019-м. В 2020-м ЛЕ выиграла «Севилья», в 2021-м – «Вильярреал», в 2023-м – снова «Севилья ». «Реал » победил в Лиге чемпионов в 2022-м и 2024-м.