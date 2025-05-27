Директор «Милана» Таре связался с Моттой, но Итальяно – главный кандидат на пост тренера
«Милан» начал переговоры с Тиаго Моттой.
По информации журналиста Даниэле Лонго, новый спортивный директор «россонери» Игли Таре связался с бывшим тренером «Ювентуса».
При этом главным кандидатом на пост тренера «Милана» остается Винченцо Итальяно, в данный момент возглавляющий «Болонью».
По итогам сезона-2024/25 «Милан» занял 8-е место в таблице Серии А, набрав 63 очка за 38 туров. В финале Кубка Италии команда тренера Сержиу Консейсау уступила «Болонье» (0:1).
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Даниэле Лонго
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