Директор «Милана» Таре связался с Моттой, но Итальяно – главный кандидат на пост тренера

«Милан» начал переговоры с Тиаго Моттой.

По информации журналиста Даниэле Лонго, новый спортивный директор «россонери» Игли Таре связался с бывшим тренером «Ювентуса».

При этом главным кандидатом на пост тренера «Милана » остается Винченцо Итальяно , в данный момент возглавляющий «Болонью».

По итогам сезона-2024/25 «Милан» занял 8-е место в таблице Серии А, набрав 63 очка за 38 туров. В финале Кубка Италии команда тренера Сержиу Консейсау уступила «Болонье» (0:1).