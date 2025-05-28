«Милан» предложил Итальяно 4 млн евро в год. Аллегри и Мотта – альтернативы на пост тренера
«Милан» сделал предложение Винченцо Итальяно.
Возглавляющий «Болонью» специалист по-прежнему остается приоритетной целью «Милана» на позицию главного тренера.
Как сообщает Джанлука Ди Марцио, спортивный директор «россонери» Игли Таре связался с Итальяно, представив тому предложение с зарплатой 4 миллиона евро в год.
«Милан» надеется убедить 47-летнего специалиста, несмотря на то, что приоритетом для Итальяно остается продление контракта с «Болоньей».
Другой вариант, который рассматривает «Милан» на пост главного тренера, – Массимилиано Аллегри. Контакты с экс-тренером «Ювентуса» и «Милана» продолжаются. Аллегри также интересен «Наполи», который начал переговоры с ним раньше.
Как альтернативный вариант рассматривается кандидатура Тиаго Мотты.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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