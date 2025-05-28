Митрофанов о «Химках»: «Решение по замене клуба в РПЛ примет РФС, учитывая все обстоятельства, результаты переходных матчей в том числе»

В ситуации с заменой «Химок» в РПЛ будет применен приоритет спортивного принципа.

Разъяснения по этому вопросу дал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Химки » по итогам сезона‑2024/25 заняли 12‑е место в турнирной таблице РПЛ. В среду РФС сообщил, что апелляционный комитет оставил в силе решение об отказе в выдаче подмосковному клубу лицензии, необходимой для выступления в РПЛ.

«В соответствии с решением апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования футбольных клубов, апелляционная жалоба ФК «Химки» была отклонена, а решение комиссии РФС по лицензированию – оставлено в силе. Таким образом, подмосковный клуб не получит лицензию РФС I категории и не сможет участвовать в РПЛ в сезоне‑2025/26.

Согласно регламенту РПЛ, клубы, завоевавшие по спортивному принципу право выступать в чемпионате, но не получившие лицензию РФС I или отказавшиеся от участия, к чемпионату не допускаются. В подобных случаях решением исполкома (бюро исполкома) РФС с учетом мнения РПЛ и ФНЛ такие клубы могут быть заменены, при этом преимущество имеют клубы, выступавшие в РПЛ, перед клубами, выступавшими в сезоне‑2024/25 в Первой лиге.

Таким образом, окончательное решение по замене «Химок» в следующем сезоне РПЛ примет исполком или бюро исполкома РФС, принимая во внимание все обстоятельства, в том числе результаты переходных матчей. Такая норма регламента сохраняет приоритет спортивного принципа, поскольку решение комиссии по лицензированию может быть обжаловано – сначала в апелляционном комитете РФС, а затем, при соответствующих действиях клуба, в Спортивном арбитражном суде», – приводит слова Митрофанова служба коммуникаций РФС.

«Химки» заменят в РПЛ другим клубом по решению исполкома, следует из регламента РФС. У клубов Премьер-лиги преимущество перед командами Первой лиги