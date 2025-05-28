Глебов о планах ЦСКА на новый сезон: «Стать чемпионами, конечно»
Кирилл Глебов заявил, что ЦСКА планирует завоевать титул Мир РПЛ в новом сезоне.
Команда Марко Николича закончила этот сезон на 3-м месте чемпионата России, набрав 59 очков.
– Какие планы на следующий сезон?
– Конечно, стать чемпионами, – сказал полузащитник ЦСКА.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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