«Краснодар» не заслуживал чемпионства по игре. Следующий сезон будет интереснее – включится «Спартак», да и «Динамо» с ЦСКА укрепятся». Масалитин об РПЛ

Валерий Масалитин считает, что «Краснодар» не заслуживал чемпионства по игре.

Команда Мурада Мусаева завоевала золото Мир РПЛ , набрав 67 очков и опередив «Зенит » на 1 балл.

– Чемпион поменялся, но если посмотреть по игре, «Краснодар» не заслуживал чемпионства. Раньше «Зенит» за четыре‑пять туров своей восхитительной игрой прекращал всю борьбу, а в этом сезоне все только в последнем туре решилось, кому‑то больше повезло.

– Что будет в следующем году?

– В следующем сезоне, кроме «Зенита» с «Краснодаром», в борьбу за чемпионство будет включаться «Спартак », который перезаключил договор со Станковичем и будет усиливать состав, да и «Динамо » с ЦСКА укрепятся. Поэтому чемпионат будет интереснее, плюс в «Краснодаре», скорее всего, будут изменения, потому что многие ребята уедут в Европу, – сказал бывший игрок ЦСКА.

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