«Краснодар» не заслуживал чемпионства по игре. Следующий сезон будет интереснее – включится «Спартак», да и «Динамо» с ЦСКА укрепятся». Масалитин об РПЛ
Команда Мурада Мусаева завоевала золото Мир РПЛ, набрав 67 очков и опередив «Зенит» на 1 балл.
– Чемпион поменялся, но если посмотреть по игре, «Краснодар» не заслуживал чемпионства. Раньше «Зенит» за четыре‑пять туров своей восхитительной игрой прекращал всю борьбу, а в этом сезоне все только в последнем туре решилось, кому‑то больше повезло.
– Что будет в следующем году?
– В следующем сезоне, кроме «Зенита» с «Краснодаром», в борьбу за чемпионство будет включаться «Спартак», который перезаключил договор со Станковичем и будет усиливать состав, да и «Динамо» с ЦСКА укрепятся. Поэтому чемпионат будет интереснее, плюс в «Краснодаре», скорее всего, будут изменения, потому что многие ребята уедут в Европу, – сказал бывший игрок ЦСКА.
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