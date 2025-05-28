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Орлов о развязке РПЛ: «Москва – только третья! Жду футбольного взрыва в столице, наконец взыграют амбиции, надеюсь. Они поняли, что можно побеждать «Зенит»

Геннадий Орлов высказался об итогах Мир РПЛ.

Первую строчку чемпионата занял «Краснодар», «Зенит» финишировал вторым, ЦСКА – третьим. 

«Чемпионат получился интересный. Борьба шла до конца. Пожалуй, только «Факел» был безнадежным, а все остальные сражались за очки.

Москва – только на третьем месте! Ну и смена чемпиона – это, конечно, оживление для нашего футбола. Все-таки шесть побед «Зенита» притупили чувства, особенно у москвичей, к чемпионату. А теперь они поняли, что можно побеждать «Зенит». Так что дальше будет только интереснее.

Я надеюсь, в Москве наконец-то взыграют амбиции. Только третье место у московской команды! Жду футбольного взрыва в Москве. «Краснодару» будет сложно защитить титул, но они свое дело уже сделали. Сейчас пускай попразднуют – хотя бы 10 дней радостных. А команда у них в любом случае будет», – сказал комментатор. 

«Краснодар» – чемпион. Вы рады?72145 голосов
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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