Орлов о развязке РПЛ: «Москва – только третья! Жду футбольного взрыва в столице, наконец взыграют амбиции, надеюсь. Они поняли, что можно побеждать «Зенит»
Первую строчку чемпионата занял «Краснодар», «Зенит» финишировал вторым, ЦСКА – третьим.
«Чемпионат получился интересный. Борьба шла до конца. Пожалуй, только «Факел» был безнадежным, а все остальные сражались за очки.
Москва – только на третьем месте! Ну и смена чемпиона – это, конечно, оживление для нашего футбола. Все-таки шесть побед «Зенита» притупили чувства, особенно у москвичей, к чемпионату. А теперь они поняли, что можно побеждать «Зенит». Так что дальше будет только интереснее.
Я надеюсь, в Москве наконец-то взыграют амбиции. Только третье место у московской команды! Жду футбольного взрыва в Москве. «Краснодару» будет сложно защитить титул, но они свое дело уже сделали. Сейчас пускай попразднуют – хотя бы 10 дней радостных. А команда у них в любом случае будет», – сказал комментатор.