Платини о Мбаппе: «Феномен. Килиан был хорош в не самом удачном сезоне «Реала». Не просите его играть как Месси, Платини или Модрич – он форвард, который забивает»

Мишель Платини оценил дебютный сезон Килиана Мбаппе в «Реале».

«Мбаппе феноменален. Он забил 42 гола в Испании , выиграл «Золотую бутсу», он лучший бомбардир Европы. Это означает, что он был хорош. Он играет за команду, у которой выдался не самый удачный сезон. «Реал » тоже стареет. Карьера Карло Анчелотти подходит к концу.

Мбаппе – это феномен. Он нападающий, который забивает. Не просите его играть как Месси , Модрич , Платини или Зидан. Он нападающий, центрфорвард – не понимаю, что думают об этом новые тренеры. Он нападающий, который забивает голы. Это самое главное.

Нужно знать одно: вы либо строите команду под него, либо создаете команду, которая будет хорошо играть. В этом и заключается сложность», – сказал бывший футболист сборной Франции.