Платини о Мбаппе: «Феномен. Килиан был хорош в не самом удачном сезоне «Реала». Не просите его играть как Месси, Платини или Модрич – он форвард, который забивает»
Мишель Платини оценил дебютный сезон Килиана Мбаппе в «Реале».
«Мбаппе феноменален. Он забил 42 гола в Испании, выиграл «Золотую бутсу», он лучший бомбардир Европы. Это означает, что он был хорош. Он играет за команду, у которой выдался не самый удачный сезон. «Реал» тоже стареет. Карьера Карло Анчелотти подходит к концу.
Мбаппе – это феномен. Он нападающий, который забивает. Не просите его играть как Месси, Модрич, Платини или Зидан. Он нападающий, центрфорвард – не понимаю, что думают об этом новые тренеры. Он нападающий, который забивает голы. Это самое главное.
Нужно знать одно: вы либо строите команду под него, либо создаете команду, которая будет хорошо играть. В этом и заключается сложность», – сказал бывший футболист сборной Франции.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
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