Мбаппе, Ямаль, Дембеле, Рафинья, Кейн, Виртц – в символической сборной сезона в топ-лигах по версии WhoScored
Названа символическая сборная сезона в топ-лигах Европы по версии WhoScored.
В команду были включены футболисты с самым высоким средним рейтингом на соответствующей позиции.
В состав вошли:
Вратарь: Марк Флеккен («Брентфорд», средняя оценка – 6,99);
Защитники: Джеймс Тарковски («Эвертон», 7,09), Вилли Орбан («РБ Лейпциг», 7,08), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», 7,07);
Полузащитники: Ламин Ямаль («Барселона», 8,01), Флориан Виртц («Байер», 7,5), Джамал Мусиала («Бавария», 7,56), Рафинья Диас («Барселона», 7,62);
Нападающие: Усман Дембеле («ПСЖ», 7,65), Харри Кейн («Бавария», 7,72), Килиан Мбаппе («Реал», 7,75).
Кто выиграет Лигу конференций?3643 голоса
Бетис
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: WhoScored
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