Мбаппе, Ямаль, Дембеле, Рафинья, Кейн, Виртц – в символической сборной сезона в топ-лигах по версии WhoScored

Названа символическая сборная сезона в топ-лигах Европы по версии WhoScored.

В команду были включены футболисты с самым высоким средним рейтингом на соответствующей позиции.

В состав вошли:

Вратарь : Марк Флеккен («Брентфорд », средняя оценка – 6,99);

Защитники : Джеймс Тарковски («Эвертон», 7,09), Вилли Орбан («РБ Лейпциг », 7,08), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», 7,07);

Полузащитники : Ламин Ямаль («Барселона», 8,01), Флориан Виртц («Байер», 7,5), Джамал Мусиала («Бавария», 7,56), Рафинья Диас («Барселона», 7,62);

Нападающие : Усман Дембеле («ПСЖ», 7,65), Харри Кейн («Бавария», 7,72), Килиан Мбаппе («Реал», 7,75).