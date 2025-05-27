За Щетинина поборются «Локомотив» и «Динамо». Сумма трансфера хавбека «Ростова» – 3-4 млн евро (Иван Карпов)
Хавбек «Ростова» Кирилл Щетинин интересен «Локомотиву» и «Динамо».
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, 23-летний полузащитник находится в списках столичных клубов, возможная сумма сделки – 3-4 млн евро.
«Локомотив» нацелен вернуть воспитанника, но только в случае продажи Наира Тикнизяна или Александра Сильянова.
В минувшем сезоне Мир РПЛ на счету Щетинина гол и две результативные передачи в 28 матчах в составе «Ростова».
«Краснодар» – чемпион. Вы рады?72107 голосов
Да 🤩
Нет 😢
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости