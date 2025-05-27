За Щетинина поборются «Локомотив» и «Динамо». Сумма трансфера хавбека «Ростова» – 3-4 млн евро (Иван Карпов)

Хавбек «Ростова» Кирилл Щетинин интересен «Локомотиву» и «Динамо».

Как сообщает инсайдер Иван Карпов , 23-летний полузащитник находится в списках столичных клубов, возможная сумма сделки – 3-4 млн евро.

«Локомотив » нацелен вернуть воспитанника, но только в случае продажи Наира Тикнизяна или Александра Сильянова .

В минувшем сезоне Мир РПЛ на счету Щетинина гол и две результативные передачи в 28 матчах в составе «Ростова ».