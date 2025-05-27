«Динамо» договорилось с Сильяновым о личном контракте. Переговоры с «Локомотивом» о сумме трансфера продолжаются

Александр Сильянов договорился с личном договоре с «Динамо».

Бело-голубые согласовали условия личного контракта с 24-летним правым защитником, об этом сообщает «Чемпионат».

Переговоры между «Динамо » и «Локомотивом » по переходу игрока продолжаются. На данный момент клубы не могут договориться о сумме трансфера.

В прошедшем сезоне Александр Сильянов провел 26 матчей в Мир РПЛ , забив 1 гол и сделав 2 результативные передачи.

Статистику футболиста можно изучить по этой ссылке .