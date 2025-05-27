«Динамо» договорилось с Сильяновым о личном контракте. Переговоры с «Локомотивом» о сумме трансфера продолжаются
Александр Сильянов договорился с личном договоре с «Динамо».
Бело-голубые согласовали условия личного контракта с 24-летним правым защитником, об этом сообщает «Чемпионат».
Переговоры между «Динамо» и «Локомотивом» по переходу игрока продолжаются. На данный момент клубы не могут договориться о сумме трансфера.
В прошедшем сезоне Александр Сильянов провел 26 матчей в Мир РПЛ, забив 1 гол и сделав 2 результативные передачи.
Статистику футболиста можно изучить по этой ссылке.
Кто выиграет Лигу конференций?3681 голос
Бетис
Челси
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости