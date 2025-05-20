Степашин о 100-летии «Зенита»: «Я как-то документов не нашел, хоть и ленинградец. Общество «Динамо» образовалось в 1923-м – об этом есть документы»

Сергей Степашин заявил, что не видел документов о столетии «Зенита».

Перед заключительным туром Мир РПЛ «Краснодар» опережает «Зенит» на один балл.

– «Динамо», которое играет с лидером чемпионата – «Краснодаром», как и в прошлом году, решает судьбу всех медалей – и бронзы, и золота, и серебра. Такое, по-моему, впервые получается, что «Зенит» из вашего родного Ленинграда, который отмечает 100-летие, будет болеть за «Динамо»?

– Ну, а за кого ему еще болеть? Не за «Краснодар» же.

Тем более, давайте откровенно говорить, когда было 100-летие «Динамо», это было понятно, что общество образовалось в 1923 году и есть об этом документы.

Насчет 100-летия «Зенита», хоть я и ленинградец, я как-то документов не нашел.

– Может, еще найдут. А вам не жалко будет остановить «Краснодар», у которого пока нет ни одного титула?

– Это спорт. В поддавки мы не играем, – сказал член совета директоров «Динамо » Сергей Степашин .