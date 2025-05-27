Геннадий Орлов: «Никаких увольнений в «Зените» не будет – ни Медведева, ни Семака. Информация абсолютно достоверная, от первоисточника»

Геннадий Орлов опроверг слухи о кадровых изменениях в руководстве «Зенита».

«Никаких увольнений в «Зените» не будет – ни Медведева , ни Семака . Информация абсолютно достоверная, от первоисточника. Не понимаю, кто и зачем запустил эту утку. Все спокойно продолжают работать», – сказал футбольный комментатор.

«Зенит» занял 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 66 очков. Чемпионом России стал «Краснодар».

«Карпин не ведет переговоры с «Зенитом», у нас есть тренер! Митрофанов не возвращается. Никаких кадровых изменений не будет!» Пресс-служба петербуржцев о слухах вокруг клуба