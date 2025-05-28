Черданцев о проблемах клубов с лицензиями и стыках: «В России уместно играть турнир между 3-6-ми местами Первой лиги и 13-14-ми из РПЛ. Тогда будет больше возможности для маневров»

Георгий Черданцев предложил организовать плей-офф вместо стыковых матчей.

Ранее лицензирование на участие в Мир РПЛ не смогли получить «Химки », «Черноморец» и «СКА Хабаровск».

«Если по спортивному принципу, то логично было бы организовать стыковые матчи между командами, которые находятся ближе всех к ним по итоговым таблицам двух дивизионов. То есть, «Оренбурга » и первой команды сверху вниз среди тех, кто имеет лицензию на РПЛ или может ее быстро получить (как известно минус «Черноморец » и «СКА Хабаровск »).

Однако за день вряд ли все это можно организовать, тем более что указанные команды очевидно уже в отпуске. Стало быть просто по турнирной таблице оставят «Оренбург». Хотя это противоречит базовому принципу турнирных соревнований: вылетел, значит, вылетел.

Второй вариант – поднять без стыков первую команду из первой лиги по таблице с лицензией. Как это, кстати, было с «Краснодаром» в их первый сезон в РПЛ. Но это тоже нарушает спортивный принцип: по таблице команды ниже 4 места повышение в классе не заслужили.

Учитывая вышесказанное, возможно, в России уместно обратиться к опыту европейских стран и играть турнир между 3-6 местами плюс добавить туда 13 и 14 из РПЛ . Тогда будет больше возможности для маневров в случае снятия кого-то с соревнований или отсутствия лицензии», – написал комментатор «Матч ТВ».