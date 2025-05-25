Сафонов пропустил 13 голов в 17 матчах сезона за «ПСЖ». У Матвея 7 сухих игр

Матвей Сафонов пропустил 13 голов за «ПСЖ» в этом сезоне.

В субботу парижане выиграли Кубок Франции , в финале одолев «Реймс » со счетом 3:0.

Это седьмой сухой матч Сафонова в составе столичного клуба.

Суммарно в этом сезоне россиянин провел 17 игр за «ПСЖ » и пропустил 13 мячей.

Подробно со статистикой Сафонова можно ознакомиться здесь .