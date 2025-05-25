Сафонов пропустил 13 голов в 17 матчах сезона за «ПСЖ». У Матвея 7 сухих игр
Матвей Сафонов пропустил 13 голов за «ПСЖ» в этом сезоне.
В субботу парижане выиграли Кубок Франции, в финале одолев «Реймс» со счетом 3:0.
Это седьмой сухой матч Сафонова в составе столичного клуба.
Суммарно в этом сезоне россиянин провел 17 игр за «ПСЖ» и пропустил 13 мячей.
Подробно со статистикой Сафонова можно ознакомиться здесь.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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