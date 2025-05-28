«Боруссия» рассматривает лучшего бомбардира «Лас-Пальмаса» Силву на подмену Гирасси. Дортмундцы готовы продать Мукоко и Аллера

«Боруссии» интересен Фабиу Силва.

Дортмундцы рассматривают лучшего бомбардира «Лас-Пальмаса » на подмену Серу Гирасси .

В 24 матчах прошедшего сезона Ла Лиги Силва забил 10 голов, а права на него еще год принадлежат «Вулверхэмптону ».

По данным Bild, трансфер 22-летнего португальца оценивается в 20 млн евро. Сообщалось , что он также интересен «Атлетико».

Кроме того, «Боруссия » готова продать нападающих Юсуффу Мукоко и Себастьяна Аллера , проведших прошедший сезон на правах аренды в «Ницце» и «Утрехте» соответственно.