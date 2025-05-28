«Боруссия» рассматривает лучшего бомбардира «Лас-Пальмаса» Силву на подмену Гирасси. Дортмундцы готовы продать Мукоко и Аллера
«Боруссии» интересен Фабиу Силва.
Дортмундцы рассматривают лучшего бомбардира «Лас-Пальмаса» на подмену Серу Гирасси.
В 24 матчах прошедшего сезона Ла Лиги Силва забил 10 голов, а права на него еще год принадлежат «Вулверхэмптону».
По данным Bild, трансфер 22-летнего португальца оценивается в 20 млн евро. Сообщалось, что он также интересен «Атлетико».
Кроме того, «Боруссия» готова продать нападающих Юсуффу Мукоко и Себастьяна Аллера, проведших прошедший сезон на правах аренды в «Ницце» и «Утрехте» соответственно.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Bild
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