Ширл о выставке «Зенит. Петербург. 100 лет вместе»: «Еще больше гордишься, что был причастен к истории клуба и добился с ним больших побед»
Радек Ширл поделился впечатлениями от выставки «Зенит. Петербург. 100 лет вместе».
«Поражает масштаб выставки — это отличная возможность увидеть историю клуба от самого его основания. Когда видишь это, еще больше гордишься тем, что был причастен к истории клуба, играл за него несколько лет и добился с ним больших побед.
«Зенит», его руководство и сотрудники проделали отличную работу, чтобы к 100-летию клуба увековечить всю его историю и показать его широкой публике. Я поражен увиденным», – сказал экс-игрок «Зенита».
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
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