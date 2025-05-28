Ширл о выставке «Зенит. Петербург. 100 лет вместе»: «Еще больше гордишься, что был причастен к истории клуба и добился с ним больших побед»

Радек Ширл поделился впечатлениями от выставки «Зенит. Петербург. 100 лет вместе».

«Поражает масштаб выставки — это отличная возможность увидеть историю клуба от самого его основания. Когда видишь это, еще больше гордишься тем, что был причастен к истории клуба, играл за него несколько лет и добился с ним больших побед.

«Зенит», его руководство и сотрудники проделали отличную работу, чтобы к 100-летию клуба увековечить всю его историю и показать его широкой публике. Я поражен увиденным», – сказал экс-игрок «Зенита ».