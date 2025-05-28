Ротенберг выложил фото с Тимощуком и Радимовым: «С детства за «Зенит»! ⚽️🥅🏒❤️🇷🇺 🔥»
Роман Ротенберг опубликовал фото с Тимощуком и Радимовым.
Главный тренер СКА выложил фотографию с тренером «Зенита» Анатолием Тимощуком и бывшим полузащитником клуба Владиславом Радимовым.
«С детства за «Зенит»! ⚽️🥅🏒❤️🇷🇺 🔥🔥🔥», – подписал фото главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Ранее Радимоввыложил фото с Ротенбергом и Тимощуком: «С детства за СКА! 💪🏒⚽️🔥».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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