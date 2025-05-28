Губочан о 100-летии «Зенита»: «Жаль, что юбилей прошел не на фоне очередного чемпионства, но это футбол — невозможно каждый год выигрывать трофеи»

Томаш Губочан высказался о 100-летнем юбилее «Зенита».

На днях 39-летний словак принял участие в Winline Матче Легенд петербургского клуба.

«Прекрасная атмосфера, очень рад был оказаться в этот день здесь, на стадионе в Питере. Было очень приятно увидеть своих бывших партнеров по команде, снова оказаться перед любимыми болельщиками, которые всегда поддерживали команду — я это видел, когда играл за «Зенит».

Жаль, что этот юбилей прошел не на фоне очередного чемпионства клуба, но это футбол — невозможно каждый год выигрывать трофеи. «Зенит» и так добился большого успеха, выиграв шесть чемпионатов подряд в прошлые сезоны. А вместе с прошлыми победами, как в Кубке УЕФА и Суперкубке Европы, он сотворил великую историю для себя и для города. И заслужил такое празднование своего 100-летия, какое устроили в этот день.

Уверен, дальше «Зенит» будет неоднократно радовать своих болельщиков и весь Петербург большими победами, новыми трофеями», – сказал бывший защитник «Зенита ».

В прошедшем сезоне сине-бело-голубые заняли в Мир РПЛ 2-е место, отстав от «Краснодара» на одно очко.