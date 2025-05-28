Тимощук о стандартных положениях «Зенита»: «Стараемся мониторить ведущие чемпионаты – «Арсенал», команды из Бельгии и Голландии»
– В обороне сыграли очень хорошо, потому что мы, наверное, наряду с «Краснодаром» – та команда, которая меньше всех пропустила со стандартов. Я считаю, это большой плюс.
В атаке действительно есть над чем работать, но во второй части сезона, думаю, мы были одни из лучших. Провальное было начало, но забили семь мячей с угловых – это не так мало.
По угловым мы практически в лидирующей группе, но есть штрафные, ауты, много всего над чем нужно работать и нужно улучшать. Естественно, критику всегда стараюсь воспринимать конструктивную, делать выводы.
– На какую команду в плане стандартов вы ориентируетесь? Например, «Арсенал» очень хорош.
– «Арсенал» я как раз хотел назвать. Есть команды, которые хорошо исполняют стандарты в Бельгии и Голландии. «Манчестер Сити» был хорош, но два года назад.
Стараемся мониторить то, что происходит в ведущих чемпионатах. Достаточно хорошо используют стандарты в английском Чемпионшипе. Есть много факторов над которыми нужно работать, чтобы улучшать стандарты, – сказал тренер «Зенита».