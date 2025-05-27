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Пеллегрини о финале ЛК с «Челси»: «Это не история Давида и Голиафа. «Бетису» важно справиться с эмоциями, тогда сможем победить»

Мануэль Пеллегрини не согласен, что «Челси» – фаворит в финале Лиги конференций.

28 мая испанский клуб сыграет с «Челси» в финале Лиги конференций. Начало игры – в 22:00 по московскому времени. 

– Кто фаворит?

– Легко сказать, что это «Челси». Как уже отметил Иско, у них больше денег. Но я с этим не согласен. В финале, за 90 минут, нет фаворитов. Это не история про Давида и Голиафа.

Мы должны оставаться той же командой, какой были всегда. Очень важно грамотно справиться с эмоциями. Если сыграем на равных, то можем победить. Главное – не допустить ошибок из-за чрезмерной мотивации, – заявил главный тренер «Бетиса».

Иско о финале ЛК: «У «Челси» есть деньги. У «Бетиса» – мечта выиграть первый еврокубковый трофей, вписать новую страницу в историю»

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Marca
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