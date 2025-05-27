Иско о финале ЛК: «У «Челси» есть деньги. У «Бетиса» – мечта выиграть первый еврокубковый трофей, вписать новую страницу в историю»

Иско перед финалом с «Челси» заявил о мечте «Бетиса» выиграть первый еврокубок.

28 мая испанский клуб сыграет с «Челси » в финале Лиги конференций. Начало игры – в 22:00 по московскому времени.

– Что есть у «Челси», чего нет у «Бетиса»?

– Хороший вопрос... Прежде всего – деньги. А вот у «Бетиса» больше желания. Мечта об этом матче, об этой финальной игре, о возможности вписать новую страницу в свою европейскую историю.

Когда ты так близко к финалу, невольно начинаешь представлять себе моменты из игры. Но главное – сохранить концентрацию. Это будет очень тяжелый матч.

Для «Бетиса» это может быть первый еврокубковый трофей, и для меня было бы особенно важно поднять его как капитану, – сказал полузащитник «Бетиса ».