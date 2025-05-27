Индзаги считает, что Лаутаро заслужил «Золотой мяч»: «За все, что он сделал за эти годы. Великолепный игрок и человек»
Индзаги высказался в пользу Лаутаро как возможного обладателя «Золотого мяча».
– Претендует ли Лаутаро Мартинес на «Золотой мяч»?
– Считаю, что что Лаутаро его заслуживает – за все, что он сделал за эти годы.
Независимо от того, выиграет «Интер» в субботу или проиграет, Лаутаро – великолепный игрок и человек, – сказал главный тренер «Интера» Симоне Индзаги в беседе с TNT Sports.
В субботу «Интер» встретится с «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов.
Лаутаро Мартинес выступает за «Интер» с 2018 года. За этот период аргентинский нападающий забил 150 голов за клуб во всех турнирах.
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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт Альфредо Педуллы
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