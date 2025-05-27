Индзаги считает, что Лаутаро заслужил «Золотой мяч»: «За все, что он сделал за эти годы. Великолепный игрок и человек»

Индзаги высказался в пользу Лаутаро как возможного обладателя «Золотого мяча».

– Претендует ли Лаутаро Мартинес на «Золотой мяч»?

– Считаю, что что Лаутаро его заслуживает – за все, что он сделал за эти годы.

Независимо от того, выиграет «Интер» в субботу или проиграет, Лаутаро – великолепный игрок и человек, – сказал главный тренер «Интера» Симоне Индзаги в беседе с TNT Sports.

В субботу «Интер» встретится с «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов.

Лаутаро Мартинес выступает за «Интер» с 2018 года. За этот период аргентинский нападающий забил 150 голов за клуб во всех турнирах.