Де ла Фуэнте о «Золотом мяче» для Ямаля: «Не знаю, когда Ламин выиграет его, но он обязательно выиграет... И даже сделает это снова. Самое главное, что он работает и совершенствуется»

Луис де ла Фуэнте уверен, что Ламин Ямаль однажды выиграет «Золотой мяч».

Главному тренеру сборной Испании задали вопрос о том, может ли вингер «Барселоны» выиграть приз лучшему футболисту этого года.

«Ух ты, здесь нужно многое обдумать. Есть и другие очень хорошие игроки, и иногда все зависит от деталей. Я не знаю, когда он выиграет его, но он обязательно выиграет... И даже сделает это снова.

В этом сезоне нужно проанализировать больше деталей... И, конечно, это означает, что нужно проанализировать и остальных его соперников. Самое главное, что он продолжает работать так, как работает, что он совершенствуется с каждым днем, что он скромен... И с таким прогрессом он обязательно добьется своего», – сказал главный тренер сборной Испании .