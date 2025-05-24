Иван Ракитич: «Если бы Ямаль вышел в финал ЛЧ, не думаю, что были бы сомнения в выигрыше «Золотого мяча». Он фаворит для меня»

Иван Ракитич оценил шансы Ламина Ямаля выиграть «Золотой мяч».

«Если бы Ламин вышел в финал Лиги чемпионов, не думаю, что у нас были бы сомнения в том, что он выиграет «Золотой мяч » в этом сезоне. Лично для меня Ямаль – фаворит.

Не нужно сравнивать его ни с кем, тем более сравнивать его с Лионелем Месси .

Ямаль должен построить свой собственный путь и свою собственную историю, и он это сделает», – сказал бывший полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич .

Ямаль забил 9 голов и отдал 13 голевых передач в 34 играх Ла Лиги в этом сезоне. Он лучший ассистент чемпионата.