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Черчесов о сезоне РПЛ: «Шаг назад для «Зенита» сделан, нужно делать шаг вперед. Выигрывать по заказу нельзя, есть и соперники. У «Спартака» похожая ситуация»

Станислав Черчесов высказался о результатах «Зенита» и «Спартака» в Мир РПЛ.

Чемпионом России впервые в истории стал «Краснодар», прервавший серию из 6 подряд побед «Зенита». Клуб из Санкт-Петербурга занял 2-е место в год столетия. 

«Спартак» занял 4-е место. 

«Как оценю сезон? Сложно сравнивать его с другими, он был похож на предыдущий. И тогда, и сейчас все решалось в последнем туре. Боролись все те же команды. Нормально, что некоторые матчи могут быть недостаточно зрелищными. Такое бывает и в топ-5 лиг - это обычный процесс.

К сожалению, нет возможности объективно сравнить наши команды с европейскими. Хотелось бы это сделать, чтобы понять, над чем стоит работать. Зато могу отдать должное в том, что касается интриги. Она в этом сезоне точно была.

Как оценю сезон «Зенита»? Могу сказать, что иногда не получается, даже когда очень надо. Я ведь тоже «Легию» принимал в год столетия. Нельзя выигрывать по заказу, потому что в чемпионате есть и соперники. Они в этом сезоне были лучше, креативнее, удачливее. Шаг назад для «Зенита» сделан, нужно делать шаг обратно вперед.

Я сам публично говорил, что «Спартак» – мой фаворит в чемпионской гонке. Тут ситуация, похожая на «Зенит». «Спартак» тоже не может выигрывать по желанию.

Где-то соперники были лучше, где-то сами упустили. Результат «Спартака» понятен. Остается делать выводы и исправлять ситуацию», – сказал бывший тренер красно-белых и сборной России. 

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sport24.ru
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