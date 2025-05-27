Черчесов о сезоне РПЛ: «Шаг назад для «Зенита» сделан, нужно делать шаг вперед. Выигрывать по заказу нельзя, есть и соперники. У «Спартака» похожая ситуация»

Станислав Черчесов высказался о результатах «Зенита» и «Спартака» в Мир РПЛ.

Чемпионом России впервые в истории стал «Краснодар », прервавший серию из 6 подряд побед «Зенита ». Клуб из Санкт-Петербурга занял 2-е место в год столетия.

«Спартак » занял 4-е место.

«Как оценю сезон? Сложно сравнивать его с другими, он был похож на предыдущий. И тогда, и сейчас все решалось в последнем туре. Боролись все те же команды. Нормально, что некоторые матчи могут быть недостаточно зрелищными. Такое бывает и в топ-5 лиг - это обычный процесс.

К сожалению, нет возможности объективно сравнить наши команды с европейскими. Хотелось бы это сделать, чтобы понять, над чем стоит работать. Зато могу отдать должное в том, что касается интриги. Она в этом сезоне точно была.

Как оценю сезон «Зенита»? Могу сказать, что иногда не получается, даже когда очень надо. Я ведь тоже «Легию» принимал в год столетия. Нельзя выигрывать по заказу, потому что в чемпионате есть и соперники. Они в этом сезоне были лучше, креативнее, удачливее. Шаг назад для «Зенита» сделан, нужно делать шаг обратно вперед.

Я сам публично говорил, что «Спартак» – мой фаворит в чемпионской гонке. Тут ситуация, похожая на «Зенит». «Спартак» тоже не может выигрывать по желанию.

Где-то соперники были лучше, где-то сами упустили. Результат «Спартака» понятен. Остается делать выводы и исправлять ситуацию», – сказал бывший тренер красно-белых и сборной России.