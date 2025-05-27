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Семак о «Зените»: «Серия чемпионств не может продолжаться бесконечно. Поражения – часть работы. Переживания от неудачи есть, но это спорт»

Сергей Семак отметил, что невозможно выигрывать постоянно.

– Тяжело праздновать юбилей клуба на следующий день после проигранного чемпионства?

– Конечно, переживания от неудачи есть. Но это спорт. В нем невозможно все время побеждать. Так что поражения – это часть нашей работы.

Серия чемпионств подряд не может продолжаться бесконечно – рано или поздно она заканчивается. Нужно это принимать и идти дальше.

Мы хотели снова стать первыми, но теперь нужно сделать правильные выводы из этой неудачи и двигаться вперед.

– Атмосфера на праздновании 100-летия скрасила горечь от поражения?

– Этот юбилей – грандиозное событие. Хочется поблагодарить клуб, что так все организовал.

Мы все счастливы быть причастными к истории «Зенита» и отпраздновать такую знаменательную дату вместе с нашими болельщиками и ветеранами команды разных лет. Вы сами видели, сколько зрителей пришло на трибуны «Газпром Арены» на Матч легенд, посвященный 100-летию.

Нам всем повезло играть и работать в «Зените» – при таких болельщиках, в таком прекрасном городе. Сделаем все, чтобы в будущем порадовать их новыми победами, – сказал главный тренер петербуржцев.

Кто выиграет Лигу конференций?3625 голосов
БетисБетис
ЧелсиЧелси
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Известия»
logoСергей Семак
logoГазпром Арена (Крестовский)
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
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