Семак о самом ценном игроке сезона: «Кордоба, возможно. Благодаря его мячам брались важные очки»
Сергей Семак считает Джона Кордобу MVP сезона Мир РПЛ.
– Кто для вас открытие сезона?
– Целая группа [игроков] провела прекрасный сезон: Кисляк, Батраков. Из наиболее ярких эти два игрока. Наши молодые ребята стали лидерами своих клубов в первый сезон.
– Кто самый ценный игрок РПЛ?
– Возможно, Кордоба, который принес много очков «Краснодару». Благодаря его мячам брались важные очки, – сказал главный тренер «Зенита».
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sport24
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