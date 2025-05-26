Семак о самом ценном игроке сезона: «Кордоба, возможно. Благодаря его мячам брались важные очки»

Сергей Семак считает Джона Кордобу MVP сезона Мир РПЛ.

– Кто для вас открытие сезона?

– Целая группа [игроков] провела прекрасный сезон: Кисляк , Батраков . Из наиболее ярких эти два игрока. Наши молодые ребята стали лидерами своих клубов в первый сезон.

– Кто самый ценный игрок РПЛ?

– Возможно, Кордоба, который принес много очков «Краснодару ». Благодаря его мячам брались важные очки, – сказал главный тренер «Зенита ».