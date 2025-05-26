Трент заплакал во время парада «Ливерпуля». Собослаи и Салах утешали защитника, покидающего клуб
Трент Александер-Арнолд расплакался во время парада «Ливерпуля».
Сегодня команда отпраздновала завоевание чемпионского титула вместе с болельщиками, проехав по городу на автобусе.
Защитник, покидающий клуб в качестве свободного агента, в какой-то момент начал плакать. Доминик Собослаи и Мохамед Салах принялись утешать англичанина.
В воскресенье Трент тоже расплакался, прощаясь с болельщиками на «Энфилде».
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
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